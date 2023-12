Slavia bude na jaře silnější, míní expert. Limitovala ji produktivita i trávník

Slavia prohrála jen doma s Plzní, remizovala v Jablonci, se Spartou a v Teplicích. Zbylých čtrnáct utkání vyhrála. „V létě prožívala víc změn než Sparta, konsolidovala se a udělala obrovský úspěch v Evropě (triumf v základní skupině Evropské ligy před AS Řím - pozn. aut.). Spartu má na dostřel, je to pořád otevřené a je jedno, jestli je teď druhá nebo první,“ míní Rajnoch.

„Například Wallem zapadl velmi dobře. Zmínil bych i hráče, kteří se vrátili z hostování, jako třeba stopera Tomáše Vlčka. Slavia ale nemá hráče, který by mě úplně trknul, spíš je to týmové pojetí, které ji dostává nahoru. Rozstřílel se Jurečka, má už zase osm branek, i když mu to ze začátku nepadalo. Hrál taky na jiné pozici. Mojmír Chytil hrál velmi dobře, ale zdál se mi lepší v evropských pohárech než v lize, možná mu to tam víc sedí,“ analyzuje bývalý hráč Chotěbuzi či některých tureckých klubů.

Právě produktivita je jeden ze zádrhelů party trenéra Jindřicha Trpišovského. Slavia zdaleka nenastřílela nejvíc gólů, jako tomu bývalo v minulých sezonách. Dala 35 branek stejně jako Mladá Boleslav. Sparta jich soupeřům nasázela 47, Plzeň 45. „Je to o chování v šestnáctce, větším důrazu,“ říká Rajnoch, který možná překvapivě upozorňuje na jeden aspekt, který na první pohled Slavii nelimitoval, ale hodně se o něm mluvilo. A podle patnáctinásobného exreprezentanta to určitý problém byl.

„Chybělo jí lepší hřiště. Slavia se s tím celou sezonu trápí, měnili ho naposledy v létě a teď už se zase trhá. Má to vliv nejen na hru, ale i na zranění hráčů, na celkovou kondici. Když se trávník takhle trhá, musí se hráč chovat jinak. Myslím, že je to hodně limitovalo, i když doma body ztratili jen s Plzní. Museli se na to ale pořád soustřeďovat. Je to jeden dílek do skládačky,“ tvrdí Rajnoch.