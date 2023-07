Slavia chce na generálku vyprodaný Eden, tisíce fandů přijedou z Německa

Dynamo Drážďany sice hraje až třetí nejvyšší soutěž, ale jeho fanoušci by se neztratili v bundeslize, v minulé sezoně chodilo na jeho domácí zápasy v průměru skoro pětadvacet tisíc diváků. Teď se mnoho z nich pohrne do Prahy. Hlasití příznivci německého klubu obsadí celý sektor hostí a vedlejší jižní tribunu, k dispozici pro ně bylo zhruba 4200 vstupenek. Aby se tolik nemísili s fandy sešívaných, připravil český klub pro návštěvníky z Německa jejich vlastní fanzónu s českými i německými pokrmy. Dynamo bere výjezd do Edenu také jako součást sedmdesátého výročí svého založení, které letos slaví.