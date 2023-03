Slavia hrála pokaždé v jiném složení. Trpišovský to od expertů schytal

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský sáhl ke dvěma změnám v sestavě mezi zápasy s Jabloncem a Pardubicemi, na Brno udělal tři rošády, dalších pět na Teplice. Šest nových jmen vyslal na Slovácko, devět na pohárový duel s Vyškovem a pak šest na poslední utkání v Českých Budějovicích. Pokud vezmeme dva poslední duely v lize, lišila se základní jedenáctka sešívaných proti Slovácku a Budějovicím na třech místech.

„Takové rotaci jsem rozuměl ve chvíli, kdy byla Slavia zastoupená ve třech soutěžích. Zápasů bylo tolik, že si nejvytíženější hráči potřebovali odpočinout. Ale v současné fázi, kdy se rozhoduje o titulu, bych já osobně dal přednost ustálené sestavě s minimálními změnami. Hráče bych vyměnil, jen pokud by opravdu nebyl ve formě. Mít každý zápas jinou sestavu mi nepřipadá jako dobré řešení," podotýká Stanislav Levý.

Fotbalová Sparta je zpátky ve hře o titul? Expert věří Slavii, příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Změny v úvodu jara byly vcelku logické. Po utkání s Jabloncem reagoval Trpišovský na nepřesvědčivý výkon Ivana Schranze na pozici pravého beka a na úchvatný nástup Micka van Burena, jehož pak v Pardubicích umístil do základní sestavy. Pak se hlavní stratég kolosu z Edenu musel vypořádávat se zraněním Jakuba Hromady či vyloučením Aihama Ousoua. A zpátky na lavičku posadil Van Burena.

Od utkání v Teplicích začala divoká rotace. Na Stínadlech třeba hráli od první minuty David Pech a Eduardo Santos, kteří se za týden ani nevešli do nominace na zápas. Brazilský stoper Santos zůstává momentálně v nemilosti a bude mít hodně práce, aby si další příležitost zase vysloužil. Až nečekaně rychle vplul do základní sestavy norský mladík Christos Zafeiris, Ondřej Lingr zase na chvíli vypadl kvůli nemoci.

V Edenu si ponechali na jaro, které už absolvují bez účasti v Konferenční lize, početně bohatý kádr. „Připadá mi, že trenér Trpišovský chce všem hráčům ukázat, že jsou pro něj důležití, dát ji minutáž. Ani pro hráče ale tohle není komfortní. Každý potřebuje rytmus a oni z něj pak vypadávají. Myslím, že i hráči by preferovali, aby byla sestava ustálená. Holt ti, co by zůstali mimo ni, by museli bojovat a makat. A kdyby dostali šanci, tak by ji museli využít. Přijdou zranění, karty, musejí být připravení, pak bude rotace logická," zamýšlí se odborník se zkušenostmi z Německa.

Přímák s útočníkem Jakubem ŘezníčkemVideo : Sport.cz

Trpí i souhra. „Je to na ní znát. Slavia má silný kádr, ale není to tak, že by měla dvacet vyrovnaných a stejně kvalitních hráčů a mohl kdokoliv nastoupit," tvrdí Levý.

Po výhře, po prohře – nový 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 je tady! 🎥 🚶 V šestém dílu společně nasedneme na vlak směr Budějovice a pochodem vyrazíme na stadion. 🗣️ Zpovídáme slávistickou legendu Jiřího Lercha, současného asistenta v Dynamu. 👀 A nahlédneme do kabiny za Mickem van Burenem. — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) March 7, 2023