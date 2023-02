Slavia se loučila s Ciprem. Choreo, skandování, vnučka na hřišti i potlesk z Brna

„Strašně smutná zpráva. Všechny to hodně zasáhlo. Nejvíce jsme to cítili z lidí, kteří tu působí delší dobu. Někteří ho zažili jako spoluhráče nebo i trenéra. Hráči v kabině vnímají historii klubu. Je tu muzeum, fotky ze slavných zápasů s AS Řím nebo Bordeaux. Když jsem ještě chodil do starého Edenu, na jedné stěně byly soupisky kádrů s vyobrazením trenérů, něco podobného jsme nechali udělat v kabině," vylíčil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.