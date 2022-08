Vršovický celek vstupoval do utkání po čtvrtečním postupu do skupiny Evropské konferenční ligy přes Raków Čenstochová. Trenér Trpišovský udělal oproti domácí odvetě s polským týmem šest změn v základní sestavě. Brno kvůli odkladu duelu v Plzni odehrálo první ligové utkání od 13. srpna.

Za dalších osm minut Slavia zvýšila. Tecl nacentroval zprava do vápna a Douděra se hlavičkou nemýlil. Také on se v lize trefil podruhé za sebou. Snížit mohl z dálky Granečný, ale jeho střela skončila vedle. Místo toho se radovali opět Pražané. Oscar chtěl ve 36. minutě vyřešit brejk přihrávkou na Olayinku, do níž se však vložil Texl, který nedal vlastnímu brankáři Berkovcovi šanci.