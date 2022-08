Slavia nedala Brnu šanci. Liberec si poradil se Slováckem, Sigma znovu padla

Fotbalisté Hradce na mladoboleslavském azylu zvítězili 1:0 nad Sigmou. V první půli duel moc šancí nenabídl. Až ve 27. minutě hlavičkoval olomoucký Antonín Růsek do břevna. Před odchodem do šaten viděl za hrubý faul červenou kartu hostující Lukáš Vraštil. Po změně stran se v 53. minutě prosadil hradecký Petr Kodeš. V 76. minutě mohl vyrovnat Růsek, ve velké šanci ovšem trestuhodně selhal.

Liberec vyrazil do Uherského Hradiště a zdolal Slovácko 2:1. první šanci měli domácí, v 19. minutě po rohu přestřelil bránu hostů Vlastimil Daníček. Před odchodem do šaten se prosadil liberecký Theodor Gebre Selassie. Ale tím pohroma pro domácí neskončila, ještě v nastavení první půle musel po červené kartě opustit hrací plochu Daníček. Po změně stran přidal druhou branku Liberce Mick van Buren. Za Slovácko vykřesal naději v 64. minutě z penalty Ondřej Mihálik, ale víc už domácí nezvládli.

Fotbalisté Slavie jasně zvítězili v Brně. Domácí vstoupili do utkání aktivně a měli několik šancí, fanoušky Zbrojovky ale schladil v 19. minutě Stanislav Tecl. Po přihrávce autora úvodní branky a kapitána sešívaných přidal ve 29. minutě druhý gól do brněnské sítě David Douděra. Ještě před odchodem do šaten slávisté přidali další trefu po vlastňáku Jiřího Texla. Ani vyloučení Aihama Ousoua domácím nepomohlo a v 75. minutě upravil na konečných 4:0 Christ Tiéhi.