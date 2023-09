Slavia ztratí před derby výhodu vlastních matrací, všímá si expert

GLOSA: Vrba mizí z výsluní. Ve Zlíně ale nemá lehký život

Mnohými je přirovnáván k hokejovému kouči Vladimíru Růžičkovi. Stejně jako on také Pavel Vrba sklízel roky velké úspěchy. A stejně jako Růžička i on zmizel z výsluní. Vrba sice nadále v první lize trénuje, ale jeho Zlín je aspirantem na sestup. V neděli musel s Moravany strávit výprask s Plzní (1:7). Co se stalo s koučem, který dokázal zázraky s provinční Plzní a pro spoustu trenérů se stal vzorem?