Slavii hrozí ztráta další opory. Zájem projevil slavný klub

„Slavia slyší na nabídky, které začínají na osmi milionech eur, jinak se jí prodávat hráče nechce. Podle mých informací je řecký klub připravený nabídku případně zvýšit, ale že by sumu zdvojnásobil, aby uspokojil představy Slavie, to se, myslím, nestane," říká zdroj Sport.cz, který je obeznámený se situací v týmu vicemistra.

Jisté už nyní je, že po sezoně opustí vršovický klub útočník Peter Olayinka, jenž zamíří do CZ Bělehrad. Zahraničnímu angažmá by se nejspíš nebránil ani Lingr, kontrakt mu v Edenu vyprší v létě 2024, ale podle zmíněného zdroje není hráčem, který by se snažil přestup vytrucovat. „Není to typ, co by pálil ve zlém mosty," myslí si zdroj Sport.cz. Záleží tedy na tom, zda se řecký klub plácne přes kapsu.