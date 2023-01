Nováčkové a navrátilci Slavie proti Servette: šéf Ogbu, válečník Hronek, řízený Talovjerov

Petr Hronek: Také nastoupil v prvním utkání proti druhému týmu švýcarské ligy. Předvedl to, co ho zdobí: bojovnost, odolnost, poctivost. Dřel, důrazně atakoval soupeře, ale také se zapojoval do kombinace. Byly na něj minimálně dva ostřejší fauly a pak ještě dostal tvrdou ránu míčem do hlavy z bezprostřední blízkosti. Vydržel hodně.