Slavii jsme v první půli do ničeho nepustili, škoda gólu ze standardky, litoval Bílek

Mrzí prohra o to víc, že jste vedli?

První půli jsme sehráli dobře. Přesně tak, jak jsme chtěli. Tedy pozorně vzadu, abychom neodkrývali prostory za obranou. Podařilo se nám navíc vstřelit gól, soupeře jsme do ničeho nepustili.

Věděli jsme, že Slavia vystupňuje tempo, že to pro nás bude hodně složité. Gól ze standardky je vždycky nepříjemný. Soupeř ožil, vytvořil si tlak. My jsme nepodrželi míč, nakonec přišel druhý gól. Je to škoda, myslím, že si kluci hrábli na dno sil, odevzdali maximum. Víme, jak silná je Slavia doma, jak v Edenu naděluje góly. Škoda, že jsme si ke konci vytvořili jen jednu zajímavou situaci.