Slávista Tijani bude hostovat v Teplicích, Chlumecký na Stínadlech skončil

Čtyřiadvacetiletý Tijani přišel do Slavie na hostování z druholigové Jihlavy v únoru minulého roku. Vršovické mužstvo na něj po konci uplynulé sezony uplatnilo opci a poslalo jej na hostování do Liberce. V lednu tohoto roku ale podstoupil operaci předního zkříženého vazu a od té doby nehrál. Do přípravy Teplic se zapojí hned od začátku ledna.