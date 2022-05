Slovácko bez Jurečky? Trenér popřál kanonýrovi angažmá, kde bude hrát a cítit důvěru

V dresu Slovácka se už v nadcházející sezoně neobjeví útočník Václav Jurečka, který neakceptoval nabídku vedení klubu na prodloužení smlouvy. Spekuluje se o jeho přesunu do mistrovské Plzně, kde by mohl nahradit odcházejícího kanonýra Beauguela. K oťukávání ze strany západočeského klubu došlo již během zimy, podle informací Sport.cz se však příliš neposunula. Mistrovský klub musí řešit hlavně otázku investora, jenž by do klubu napumpoval potřebné finance. Na této frontě zatím není úspěšný, nejspíš i kvůli tomu jednání s Jurečkou trochu váznou.