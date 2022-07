Slovácko na hřišti nováčka dvakrát dotahovalo. Bod je pro mě málo, tvrdí trenér Svědík

Rozhodně. Samozřejmě je to bodík zvenku, který se počítá. Ale my jsme mysleli na vítězství.

Úvod utkání patřil nám, jenže Havlík bohužel zahodil tutovku. A pak jsme nabídli Brnu okénka v defenzívě. Kvůli nedůslednostem v obraně jsme dostali z podobných situací dva hloupé góly. Druhý jen krátce poté, co se nám povedlo vyrovnat. To se nám nesmí stávat. Chyboval hlavně Reinberk, proto jsem ho v poločase střídal.

Ani jeden ale není bohužel v takové formě, jak bych si představoval. Teprve se u nás adaptují. A Vecheta je ještě příliš mladý, s rolí prvního útočníka se v přípravě nevyrovnal. Kalabiška vpředu v minulosti hrával, teď si tuto pozici zkusil už v generálce s Ašdodem. V Brně si vedl na nezvyklém postu velice solidně. Má cit pro kombinaci i čich na góly. Dostal se do několika šancí, škoda jen, že je neproměnil. Dobře ho vpředu doplňovali Holzer s Petrželou. V závěru jsem poslal na hrot Šašinku, který je po zranění, a celý zápas by zřejmě fyzicky nezvládl. Já jsem s naší útočnou hrou spokojený. Hlavním důvodem toho, že jsme Zbrojovku neporazili, jsou hrubky v obraně.

Ano. A s těmi, co v létě přišli, jsem měl řeč. Věřím, že udělají všechno pro to, aby se co nejdřív dostali do lepší formy.