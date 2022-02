Slovácko na jaře couvá. Zase začneme vyhrávat, ujišťuje Petržela

„Musíme se z této situace dostat sami. Když se dařilo a všechno bylo krásné, tak to není umění. Teď bude důležité, jak se z toho dostaneme, jak to napravíme a vrátíme se na vítěznou vlnu," poukázal kouč Martin Svědík, který začínal trenérskou kariéru právě v Pardubicích.

„Pro nás je bodík určitě málo. Ale v prvním poločase jsme byli lepší my, ve druhém o trošku Pardubice, takže remíza je nakonec asi spravedlivá. Pro nás velká škoda, že se nám nepodařilo proměnit nějakou šanci. Kdybychom dali gól, myslím, že bychom zápas dotáhli do vítězného konce," lituje zkušený záložník Milan Petržela. „Doufáme, že co nevidět zase začneme vyhrávat," dodává.

„Je to těžké, navíc nám to každý ještě pořád připomíná. Určitě to není jednoduchá situace, ale v minulosti jsme dokázali, že góly dávat umíme. Chce to víc klidu v koncovce a soustředit se na každé zakončení, pak góly zase přijdou," doufá mazák.