Slovácko v emocích! Rukou jsem nehrál ani náhodou. Nechápu, proč gól neplatil, tvrdí Kohút

Má za to, že neuznané branky jeho tým poněkud paralyzovaly. „Těžko to mohlo mužstvem nezacloumat. Kluci ale bojovali ze všech sil až do konce," cení si Svědík. Trochu překvapivě postavil stejnou jedenáctku jako v předchozím duelu v Budějovicích, kde Hradišťští vedli 2:0, avšak s oslabeným Dynamem nakonec 2:3 padli. „Stejná sestava tam dlouho hrála dobře. V závěru jsme ale asi v Budějovicích urazili štěstěnu. A pokračovalo to i v zápase s Plzní," domnívá se. „Z něj mám ovšem mnohem lepší pocit," tvrdí trenér.