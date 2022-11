Slovácko vyhrálo zaslouženě, uznal pardubický kouč Kováč. V zimě plánuje přivést posily

Jeho mužstvo mohlo poté jen těžko pomýšlet na vyrovnání. „Směrem dopředu jsme byli hrozně málo nebezpeční. Prakticky jsme si nevytvořili šanci," posteskl si trenér. Připustil, že se mu před zápasem honilo hlavou, že by Pardubičtí mohli využít toho, že fotbalisté Slovácka měli v nohách náročný duel Konferenční ligy na Partizanu Bělehrad. „Trošku jsme předpokládali, že by mohli být unavení. Hradišťští však nechali některé hráče v Srbsku odpočnout a trochu sestavu protočili. Byli na nás dobře připravení," uznal.

Jediným pozitivem uplynulého víkendu tak bylo z Kováčova pohledu jen to, že v ligové tabulce předposlední Zlín ztratil velmi dobře rozehrané střetnutí na Bohemians a posledním Pardubicím bodově neodskočil. „Samozřejmě že nám to nahrálo do karet. My se ale musíme soustředit především sami na sebe. Naši fanoušci by si zasloužili, abychom se v elitní soutěži udrželi. Uděláme pro to úplně všechno," slíbil.