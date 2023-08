Slýchal jsem, že jsem pomalej a starej, hlásí Bořil po velkém návratu. Během pauzy ukápla i slza

Trénuji celou dobu, přípravu jsem odjel velice dobře a nic nevypustil. Nebyl jsem nemocný ani zraněný. Slýchal jsem, že už na to nemám, že jsem pomalej a starej. Kousnul jsem se a řekl si, že to zkusím a dám do to všechno. Povedlo se. Víme, že bude teď hodně zápasů. Trenéři mi řekli už ve čtvrtek, ať se připravím, že nastoupím.