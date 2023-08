Trpišovský: Výborný Bořil i nový trávník. Tijaniho za gól stáhnu

Kdyby ne, tak dnes nehrál. Byla to dlouhá doba. Zásluha je hlavně jeho a lidí, co se o něj starali. Když mi popisoval, co musí absolvovat, pak jsem viděl některé fáze léčby, nedokázal jsem si představit, že se tak rychle vrátí na svou úroveň. Na druhou stranu, pokud to má někdo zvládnout, tak Honza Bořil. Mnoho lidí s jeho problémy nesportuje ani na amatérské úrovni. Děláme si z něj srandu, že mu mohli nohy vycentrovat ve dvaceti, že mohl mít výkonnost ještě lepší. Obrovská poklona pro něj, všichni jsme to s ním prožívali. V zimě přeskočil nějakou fázi, kondiční trenéři na něj byli naštvaní, ale od ledna nevynechal jediný trénink. Udělali jsme v létě nějakou dohodu. Pokud však bude hrát jako dnes, bude vytížení vyšší, než jsme si mysleli.