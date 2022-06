Smlouvy řešili jiní. Priskemu půjde ve Spartě o titul a herní dominanci

Nemůže se dočkat, až začne trénovat- Je tady hodně dobrých hráčů. A bylo to tak i v historii. Těším se na spolupráci s realizačním týmem a samozřejmě hráči. Vedli jsme opravdu zajímavé debaty s vedením klubu, s Tomášem Rosickým i s majitelem.

Námluvy proběhly hladce - Vyjednávání zabralo pár dní, bylo to ale dobré. Naštěstí jednání o smlouvách řešili jiní lidé. Pro mě a Tomáše to bylo jednoduché. Řešili jsme fotbalové věci. Došlo na mou fotbalovou filozofii, můj způsob hry a jak tým vedu. Prostě jsme dobře probrali pohled na fotbal.

Již v Midtjyllandu spoléhal na skvělou akademii- Miluju práci s mladými hráči a s hráči z akademie. Sparta dokázala vychovat spoustu hráčů. O tom jsme s Tomášem Rosickým také mluvili. Akademie je opravdu důležitá a myslím, že to je v tomto klubu také klíčový faktor. Chci, aby se do prvního týmu zařadilo co nejvíc našich hráčů.