Smolná třináctka, operace kolena a chřipka. Necid těžký rok ustál a po jedenácti měsících se vrátil

Je zpátky. Tomáš Necid se většinu loňského roku dával dohromady po operaci kolena a na Tři krále odehrál první zápas po bezmála jedenácti měsících. Že to byla jen příprava? I to se v jeho případě počítá. Exreprezentační útočník byl u pohodové výhry Bohemians 5:0 nad béčkem Dukly. „Bylo to sice jen třiatřicet minut, ale doufám, že další budou přibývat,“ pravil Necid. Na tváři měl spokojený úsměv a v očích jiskru.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Útočník Bohemians 1905 Tomáš Necid slavil zatím poslední ligový gól před Vánoci 2021.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Nešťastná třináctka? Pro Necida rozhodně. V neděli 13. února 2022 se na tréninku po ligovém duelu se Zlínem smolně zranil. Po deseti letech ho znovu zradilo koleno, už během angažmá v CSKA Moskva musel na dvě operace zkříženého vazu. „Loňská operace byla bez problémů a čekal jsem, že se vrátím mnohem dřív než za jedenáct měsíců. Třeba v létě. Jenže než se noha dobře rozhýbala, zabralo to spoustu času," líčí Necid. Maloval si, že před Vánoci naskočí do přípravné Tipsport ligy, kterou Bohemians vyhráli, ale měl smůlu: „Chytil jsem chřipku a vrátil jsem se až po svátcích." Bohemka si proti rezervě Dukly zastřílela ⚽️ Dvě branky vstřelil Prekop, po jedné přidali Kovařík, Puškáč a Köstl 💚#BOHEMKADOTOHO #BOHDUK pic.twitter.com/S7z7DMezNM — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) January 6, 2023 Je mu třiatřicet a nespěchá na sebe. „Ještě mám úlevy, ovšem jsem rád za každý den tréninku. Pohyby ještě nejsou stoprocentní, ale věřím, že se do toho brzy dostanu," vykládá Necid, jenž proti rezervě Dukly dostal lehce přes půl hodiny. „Na rozkoukání fajn. Bylo to i o hlavě, aby si vzpomněla, jaké je hrát fotbal." I trenér Jaroslav Veselý kolem svého nejslavnějšího útočníka našlapuje opatrně. „Určitě nebude koncem ledna připravený na první ligový zápas. I na soustředění v Turecku budeme Tomášovu minutáž pečlivě vážit, aby se mu neobnovilo zranění. Jsme trpěliví, je potřeba ještě chvilku vydržet. Nechtěli jsme o Necku přijít, protože kdo ví, co bude v létě. Znáte to, kvalitní devítku hledá celá liga," říká Veselý. Fotbal Bartek o konci kariéry: Nechtěl jsem být maskot. Poháry bych rád zažil klidně i jako uklízeč, tramvaj můžu řídit časem Necid ho pamatuje ještě jako asistenta Luďka Klusáčka, jehož Veselý vystřídal loni v březnu. Ligu si pod ním kvůli dlouhé rekonvalescenci ještě nezahrál. „Vyměnili se trenéři i hráči, ovšem osa týmu zůstala. Loňská baráž byla nepříjemná, ale všichni jsme si věřili a zachránili jsme se. Klukům jsem fandil z tribuny, chodil jsem o berlích na všechny domácí zápasy," vypráví Necid. „Těžké jaro nás posílilo a na podzim jsme z toho těžili. Škoda, že jsme doma uhráli jen šest bodů, mohli jsme být ještě výš než na sedmém místě. I tak to byl výjimečný půlrok, snad se nám na něj podaří navázat," doufá Necid. Než se rozloučí, nechá si od reportérů popřát hodně zdraví: „Díky, budu ho potřebovat."