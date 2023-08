Smutná zpráva. Zemřel bývalý útočník Jablonce či Slovanu Bratislava

Bosňan se poprvé objevil v českém fotbale v létě 2013, kdy přišel do Jablonce na volný přestup z amerického Michiganu. Ve stejném přestupovém období zamířil na roční hostování do Znojma, které v té sezóně hrálo nejvyšší fotbalovou soutěž. Zde si připsal prvních 22 startů v profesionálním českém fotbale a dokázal při nich vstřelit 3 branky a 3 asistence.

Po návratu na Střelnici se rodák z Novigradu zapojil do A-týmu Jablonce a odehrál na severu Čech sezónu a půl. V lize nastoupil za sezónu a půl k 31 utkáním a zapsal zde 3 branky a 6 asistencí. Zasáhl také do čtyřech zápasů předkola Evropské ligy, které Jablonec odehrál v sezóně 2015/16 proti Kodani a Ajaxu Amsterdam.

Jablonecký fotbal dnes zasáhla smutná zpráva. Bývalý hráč Jablonce Nermin Crnkić nás navždy opustil 🕯️ Bosenský fotbalista zemřel ve věku 30 let. Upřímnou soustrast rodině a blízkým.

V téže sezóně v průběhu podzimu byl však Crnkič přeřazen do juniorky, jelikož odmítl podepsat novou smlouvu s jabloneckým klubem a kontrakt mu končil na konci roku. Po vypršení smlouvy přestoupil jako volný hráč do Slovanu Bratislava. Poté působil v bosenském Sarajevu či německém Erfurtu. Kariéru ukončil na konci sezóny 2021/22 v bosenské Tuzle ve věku 28 let kvůli zdravotním problémům.