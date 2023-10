Souboj kamarádů neměl vítěze. Bodů mají dost, culil se v Ostravě Kováč

„U něj je těžké odhadnout, kam to kopne. Prostě čekám do poslední chvíle,“ vykládal Budinský, jenž pár minut před gólovou střelou další dalekonosnou ránu ostravského Brazilce vytlačil prsty těsně vedle levé tyčky. „To byla asi nejtěžší situace, kterou jsem musel řešit,“ popisoval gólman Pardubic.

A nebylo jich zrovna málo. V závěru utkání Baník soupeře přitlačil před jeho branku, další balon ale do sítě už domácí nedostali. Centimetry scházely k teči Ewertonova centru střídajícímu Almásimu, Kubala poslal vyražený míč z blízka nepochopitelně nad břevno a Budinského neprostřelil ze strany pronikající ani Šín.

„Byl to náročný zápas. Věděli jsme, že tu nebudeme dominantní. Že Baník bude na míči silnější. Ale odpracovali jsem to všichni skvěle a za ten bod jsme určitě rádi,“ radoval se pardubický brankář, jenž část své kariéry prožil také v Baníku.

Za ostravský tým odchytal v letech 2019 až 2022 šestadvacet prvoligových střetnutí. „Moc jsem se tady těšil, něco jsem tu zažil. Byl to krásný zápas a klukům do kabiny určitě něco přinesu,“ slíbil 30letý slovenský brankář.

Zvýšenou motivaci v Ostravě uspět měl zcela určitě také trenér Pardubic Radoslav Kováč. Ne proto, že by za Baník někdy hrával, ale proto, že ho vede jeho velký kamarád a spoluhráč z Olomouce Pavel Hapal.

Získaným bodem pokazil kamarádovi domácí sérii, která do soboty čítala čtyři vítězství v řadě. „Bodů mají dost. Začátek měli velmi složitý, takže snad ho vezme s pokorou,“ pousmál se Kováč, jenž jako trenér Pardubic s Baníkem v lize ještě neprohrál (1:1, 4:2 a 1:1).

„Měli jsme tentokrát i štěstí, ale to přeje připraveným. A skvěle nás podržel Buďa (Budinský). Ve druhém poločase už nám trošku ubývaly síly, nebyli jsme nahoře tak aktivní. Baník trošku přidal, začal být daleko víc aktivnější. Bod před repre pauzou musíme brát, je to jiný Baník než před třemi měsíci.,“ hodnotil Kováč.

Po utkání se Hapal s Kováčem setkali v útrobách stadionu a přátelsky si povídali. „Zhodnotili jsme to, Kovy říkal, že to byl šťastný bod, co tady uhráli. Jsme dobří kamarádi, není mezi námi rivalita,“ vykládal ostravský trenér.