Debakly pro nás byly obrovskou školou a kladivem na hlavu, řekl Vrba po remíze v Ďolíčku

Remízy teď jeho tým umí: nerozhodně hrál i před týdnem s Českými Budějovicemi (1:1). Ve dvou zápasech po sobě se Ševcům povedlo bodovat poprvé v sezoně. „Už minule jsme nehráli špatně a na Bohemce jsme na to navázali. Byl to ubojovaný bod, ale v naší situaci je skvělý. Všichni do toho dali sto procent, takhle by to mělo vypadat,“ chválil brankář Matej Rakovan, hlavní hvězda sobotního odpoledne v Ďolíčku. Pochytal několik tutovek a Zlín si vezl domů cenný bod.