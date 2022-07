Sparta je s Priskem na dobré na cestě, ale musí zůstat nad věcí, myslí si Ščasný

„Sparta to bude mít složité, protože momentálně to mužstvo, bez ohledu na to, že vypadli (se Stavangerem), může mít problémy tvořit do plné obrany, vymyslet něco překvapivého. Myslím, že s tímhle by si ještě měli poradit," pokračuje 64letý trenér, který v minulosti vedl také Viktorii Žižkov, řecký Panathinaikos nebo maďarský Debrecín.