Sparta má co vysvětlovat. Křetínský o přestávce zavítal do kabiny rozhodčích

Fotbalová Sparta sice šlape na paty ve Fortuna lize vedoucí Slavii a reálně se vrátila do boje o mistrovský titul. Po nedělním utkání se Zbrojovkou Brno, které Letenští vyhráli 3:1, ale vyšlo najevo, že během poločasové přestávky navštívil kabinu rozhodčích majitel klubu Daniel Křetínský. Do zápisu o utkání vše uvedl hlavní sudí Marek Radina. Věcí by se měla zabývat disciplinárka. Sparta na žádost Sport.cz o reakci zaslanou před půlnocí zatím neodpověděla.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Rozhodčí Marek Radina řeší situaci s Tomášem Čvančarou po sporném gólu Sparty v prvním poločase utkání s Brnem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Fotogalerie Foto: LFA Zápis o utkání Sparta - Brno. Informace o návštěvě Daniela Křetínského v kabině rozhodčích v části "Zpráva rozhodčího". Foto : LFA Ve zprávě rozhodčího je nejprve uvedeno, že chování diváků a činnost pořadatelské služby jsou popsány ve zprávě technického delegáta Ligové fotbalové asociace. Pak přichází popsání problematické situace týkající se miliardáře Křetínského. „O poločasové přestávce vstoupil do kabiny rozhodčích pan Daniel Křetínský v doprovodu hlavního pořadatele. Slušnou formou požádal o vysvětlení dvou herních situací a následně kabinu rozhodčích opustil," uvádí arbitr. Křetínskému se nejspíš nelíbil uznaný gól Brna a neuznaný gól Čvančary. Podobný incident český fotbal řešil v srpnu 2021, kdy do kabiny rozhodčích zavítal o poločase utkání Jablonec - Bohemians majitel severočeského klubu Miroslav Pelta. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Majitel Sparty Praha Daniel Křetínský na archivním snímku.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Sudí Klíma tehdy do zápisu o utkání uvedl následující. „Během poločasové přestávky přišel do kabiny rozhodčích pan Miroslav Pelta, načež jsem jej požádal, aby kabinu rozhodčích neprodleně opustil. Zdržel se cca. 15 s. Před svým odchodem komentoval dosavadní vývoj utkání slovy: "My hrajeme strašně, vy ale pískáte dobře. Omlouvám se za chování trenéra, domluvím mu. Držte se!" Disciplinárka Ligové fotbalové asociace následně vynesla za zmíněný incident trest. Komise potrestala severočeský klub pokutou ve výši 100 tisíc korun za porušení povinnosti pořadatele, Pelta vyvázl bez trestu. Komise rozhodčích tehdy reagovala prohlášením, kde zmiňovala, že od začátku sezony v roce 2021 intenzivně apelovala formou souboru interních opatření na všechny rozhodčí, aby vymizely jakékoliv neoficiální kontakty mezi rozhodčími a funkcionáři klubů. „Jakékoliv nedodržování těchto interních opatření ze strany rozhodčích bude z naší strany důsledně trestáno," zdůraznila komise vedená bývalým sudím Radkem Příhodou. Zároveň tímto prohlášením vyzvala všechny funkcionáře, aby dodržovali fotbalové normy a také se vyhnuli všem neoficiálním kontaktům s rozhodčími tak, aby nebyl poškozován český fotbal.