Sparta našla u Pelty univerzálního vojáka. Chytá se i mladá posila

Exslávista je příjemným letenským překvapením. „Přijde mi, že Jaroslav může nastoupit jednoduše kdekoliv. I na místě hrotového útočníka nebo brankáře, a podal by tam dobrý výkon. Roli defenzivního záložníka cítí, dává nám možnost variovat. Je dobře že se na hřiště vrátil také Pavelka, který chyběl v přípravě. Zvětší konkurenci a nabídne nám další možnost. Nevím, kde Zelený nastoupí příště. Je jako voják využitelný na více pozicích," usmívá se trenér Brian Priske.

Nejlepším sparťanem v Českých Budějovicích byl ovšem mladý Kryštof Daněk, další letní posila z Olomouce. „Hodně jsme se hecli, myslím, že to bylo vidět i na hřišti. První výhra ve Spartě je fantastický pocit. Všichni to odmakali, zaslouženě bereme tři body. Cítíme, že trenér stojí dál za námi, jen jsme mu to vrátili," líčí pro O2 TV Sport.