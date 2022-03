Sparta pod dekou. Sami sobě jsme největším soupeřem, cítí Krejčí

Střihl ve vzduchu efektně nůžkami, ale v prvním poločase se ještě gólu nedočkal. Trefil se až ve druhém dějství hlavou a nasměroval fotbalisty pražské Sparty k ligovému vítězství 3:1 nad Pardubicemi. Ladislav Krejčí mladší již poněkolikáté vedl tým jako kapitán. „Kluci, kteří jsou obvykle kapitáni, jsou buď zranění, nebo šli z lavičky. Přijímám to tak, jak to je. Je to pro mě čest, být kapitán Sparty. Ale hlavně ať vyhráváme,“ přeje si dvaadvacetiletý defenzivní univerzál.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ladislav Krejčí ze Sparty a jeho gól hlavou na 1:0 během utkání s Pardubicemi.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Fotogalerie +7 Prohráli derby na Slavii, remizovali v dohrávce v Jablonci. Teď po dvou zápasech v lize zase zvítězili. Kapitánovi se ovšem výkon domácího favorita nezamlouval. „Uvědomujeme si, že herně to nebylo dobré. Jsem rád, že jsme si dokázali vytvořit šance, v první půli jsme je neproměnili, po pauze už jsme góly dali. Mrzí mě, že jsme neuhráli čisté konto. Ale nejvíc mě mrzí hra, je to nějaká deka, ze které se musíme dostat sami. Je to na delší dobu, ale dostaneme se z toho," rozebírá Ladislav Krejčí mladší situaci pro klubovou televizi. Letenští brali duel s předposledními Pardubicemi jako nutný odrazový můstek k nastavení lepší nálady v týmu. „Uvědomujeme si, že největším soupeřem jsme sobě my sami. Pokud dokážeme sami sebe zdolat, tak dokážeme porážet i ostatní tak, jak budeme chtít," líčí Krejčí. Sparta na domácí půdě plnou hodinu ztroskotávala na brankáři Markovičovi. ⏰ 60. MINUTA Tahle hlava umí! Hložan nacentroval a LK37 uklidil míč! #acsparta [ACS 1:0 PCE] pic.twitter.com/GjvdQ9RXYw — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) March 13, 2022 „Určitě jsem nebyl nervózní, když se nedařilo šance proměnit. Spíš se snažím věřit, abych týmu pomáhal k většímu klidu. Vím, že šance mít budeme, měli jsme jich dost," ujišťuje. Sparta ztrácí devět bodů na Plzeň a šest na Slavii. Hráči příčky nad sebou stále sledují. „Samozřejmě to máme v hlavě, ale odpověď je stejná. Musíme zdolat sami sebe, pak se můžeme dívat na ostatní," opakuje Krejčí. FORTUNA:LIGA Host ze Slavie hodinu ničil Spartu, favorita usměrnil Dočkal

Reklama