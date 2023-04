Sparta poprvé bez železného muže, ale také premiérově v sezoně před Slavií

Zimní posila až dosud zasáhla do sedmi zápasů. Nominace do základu jí svědčila. Laci se od začátku chopil zahrávání rohových kopů, ve 20. minutě pak založil první gólovou akci. Přenesl hru na volnou pravou stranu, odkud pak Wiesner naservíroval 11. ligovou trefu v sezoně Kuchtovi.

„Vždycky je třeba být připravený. A myslím, že všichni hráči připravení jsou. Ukazujeme to každý zápas v lize a také v poháru. Čeká nás ještě hodně zápasů a stále máme dva cíle. Jak říká náš trenér, všichni hráči jsou pro tým důležití, takže i já," usmívá se v rozhovoru pro klubovou televizi Laci, který má v albánské reprezentaci bilanci 21 mezistátních zápasů a 1 vstřelený gól.

Letenští šli před derby do rizika, když před do utkání nasadili také Jaroslava Zeleného, který už nasbíral tři žluté karty a čtvrtá by pro něj byla osudná.