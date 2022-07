Sparta porazila v přípravě chorvatskou Rijeku. Věřím, že to bude ještě lepší, hlásil Haraslín

Odehráli jste slušné utkání. Měl jste i nějaké šance, Jak jste se na hřišti cítil?

Jsem rád, že po dovolené jsem se hned v prvním zápase dostával do šancí. Pevně věřím, že se do nich budu dostávat ještě častěji a budu je proměňovat. Na zakončení pracujeme na tréninku a já pevně věřím, že v prvních zápasech bude všechno v pořádku. Ne vždy je všechno na sto procent, ale já pevně věřím, že to tam bude padat a moje góly a přihrávky budou pomáhat mužstvu. V přípravě nás čekají ještě dva zápasy. Pevně věřím, že se připravíme co nejlépe.

Po pauze a náročných trénincích jste si zase mohli zahrát zápas...

Upřímně řečeno jsem to volno moc dlouhé neměl. Pro mě to bylo rychlé. Já jsem skončil sezonu a prakticky jsem hned vstoupil do nové. Jsem rád, že jsem nevypadl z tempa. Volno bylo krátké, ale pěkné. Teď už se soustředím na to, co čeká mě i tým. Pevně věřím, že se připravíme co nejlépe a budeme úspěšní.

Prozradíte, co vám trenéři zdůrazňovali, že chtějí proti Rijece vidět na hřišti?