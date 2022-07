Sparta v přípravě vítězí. S takovým výkonem jsme spokojení, neskrýval radost asistent kouče

Do utkání se v dresu Sparty zapojilo dvacet hráčů v poli a dva brankáři. Nørgaard přiznal, že spokojenost byla se všemi fotbalisty, kteří vyběhli do zápasu. "Každý z nich předvedl přesně to, co jsme po nich v kontextu posledních tří týdnů chtěli a můžeme na ně tak být pyšní," konstatoval kouč.