Sparta si pospíšila, hlásí první posilu. Z Jablonce přichází útočník Čvančara

Čvančara v podzimní části sezony zaznamenal 10 soutěžních gólů. Pětkrát se trefil v lize, čtyřikrát v evropských pohárech a jednou za českou reprezentaci do 21 let. V Konferenční lize dal celkem tři góly dánským Randers, kteří byli v osudí jako možný soupeř pro Spartu v play off soutěže.