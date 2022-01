Sparta znovu zalovila na Slovensku, získala juniorského reprezentanta

Znovu se pro posilu vydala k sousedům. Fotbalová Sparta přivedla ze Žiliny dvacetiletého útočníka Adama Goljana. Slovenský reprezentant do 21 let bude ze začátku působit v druholigovém B-týmu. Letenští novou akvizici představují na klubovém webu. Levonohý Goljan přichází s pověstí technicky výborně vybaveného hráče, který může hrát na obou křídlech. Typologicky je podobný Karlssonovi, který odešel do Japonska.

Článek Zatímco stoper Štetina je na odchodu, další slovenští reprezentanti Hancko a Haraslín dál patří na Letné ke klíčovým figurám. Jejich dvacetiletý krajan je velký talent. „Adam Goljan je reprezentant Slovenska do jednadvaceti let, který k nám přichází s perspektivou pro budoucnost, proto se teď připojí k talentovaným hráčům v B-týmu. Je to křídlo, které je komfortní s hrou na obou stranách, splňuje atributy, které ve Spartě u křídelních hráčů rádi vidíme," říká pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický. 🅱️ POSILA | Slovenský reprezentant do 21 let Adam Goljan je novým hráčem Sparty. Dvacetiletý útočník se připojí k B-týmu. Adame, hodně štěstí v rudém dresu! 😉 #acspartab ➡️ https://t.co/iEn7IxLluI pic.twitter.com/KKpVzoEoDb — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 13, 2022 Goljanovým vzorem je brazilská hvězda Neymar. Fotbal má v genech, jeho otec byl v Žilině prvním trenérem Dávida Hancka. Foto: sfz.sk Slovenský reprezentant do 21 let Adam Goljan je novou posilou Sparty.Foto : sfz.sk "S Dávidem se znám, už jsme spolu mluvili. Určitě mi to tu ukáže a pomůže mi s adaptací," usmívá se nováček. Dres Žiliny oblékal už od devíti let. Prošel celou mládeží a v únoru 2021 debutoval v nejvyšší soutěži v duelu se Zlatými Moravcemi. V květnu pak vstřelil svůj premiérový ligový gól proti Trenčínu. V probíhající sezoně mladík s přezdívkou Goldy nastoupil do dvanácti ligových zápasů a dalších sedm přidal v kvalifikaci Konferenční ligy. Cestu do hlavní fáze týmu zarazil Jablonec. Čvančara dal gól, to je dobře pro hráčskou kasu. Ale mohl dát ještě dva, hodnotí trenér Pavel VrbaVideo : Sport.cz "Jsem technický, rychlostní typ. Mám rád hru s míčem, to mi vyhovuje. To budou moje nejsilnější stránky," představuje se Goljan. Začne v rezervě, ambice má ovšem větší. "Věřím, že se dokážu usadit i v sestavě prvního týmu. Chci ve Spartě růst, posouvat se, pomáhat klubu. V první řadě se do áčka chci dostat a pak pomáhat klubu k úspěchům," plánuje si. Goljan má na svém kontě za slovenskou reprezentaci do 21 let jedenáct zápasů. Svůj první gól zaznamenal v březnu minulého roku v přípravném zápase proti Uzbekistánu. FORTUNA:LIGA Vrba dal Spartě před podpisem jedinou podmínku. Přípravu začali Letenští vysokou výhrou

