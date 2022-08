Sparťan Karabec zatím nezáří, kde se stala chyba? Jeho bývalý kouč má jasno!

Velká očekávání. Místo průlomové sezony a rozjezdu hvězdné kariéry však zatím vládnou spíše rozpaky. Talentovaný Adam Karabec se zatím nenastartoval v rudém dresu Sparty, jejímž měl být nejspíš tahounem.„Spousta fanoušků vyčítala Pavlu Vrbovi, že hrál Bořek Dočkal a ne Adam Karabec. Teď je tam Brian Priske a Adam Karabec znovu nezáří,“ poznamenal Radek Šilhan ve fotbalovém pořadu Přímák na Sport.cz, kde byl hostem Petr Havlíček, Karabcův bývalý trenér z dorostu Sparty. Co si myslí o hvězdičce Sparty on? "Stoprocentně je to vítězný typ fotbalisty," neváhá s odpovědí.

Kdo z talentů se prosadí na Letné? A jak oživit Karabce? Ptáme se v PřímákuVideo : Sport.cz

Proč tedy Karabec, který v nové sezoně obléká rudý dres s číslem deset, který podle nepsaného pravdila nosí špílmachr mužstva, nezáří? „Myslím, že se na něm podepsalo, že v podstatě sezonu nehrál, nebo jenom tak paběrkoval a to je prostě u každého mladého hráče hrozně znát," nachází vysvětlení muž, který má nyní na starosti reprezentační sedmnáctku. „Myslím si, že měl i víc chodit za béčko. Když nenastupoval v lize, tak měl odehrát devadesát minut za B tým," vidí zpětně selhání Sparty. Více o spolupráci s Adamem Karabcem se dozvíte ve videu z Přímáku, kde se Petr Havlíček vyjadřuje i k dalším talentům Sparty. Celý pořad redakce Sport.cz můžete zhlédnout nejen jako video, ale také formou podcastu.

