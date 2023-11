Sparťanský gen se vrátil, cítí klubová legenda. Krejčí už není takový poděs

„Pokud můžu zavzpomínat na naše mladá léta, když jsme tady hráli, tak jsme se nikdy nevzdali a makali od první do poslední minuty. Hlavně jsme sem chodili hrozně rádi. Pamatuji si, že jsme tady všichni byli půl, hodinu před srazem a utíkali ven, abychom si zahráli báčko. Trenéři nás museli kolikrát brzdit, abychom tak brzy nechodili, protože na tréninku jsme byli v podstatě vyčerpaní,“ líčí šestapadesátiletý rodák z Hradce Králové.

Vrací se tento gen i do soudobé Sparty? „Myslím si, že ano, a přeju si to. Pokud můžu soudit z projevu na hřišti, až na poslední ligový zápas v Mladé Boleslavi… Těší mě, že kluci makají, nevypustí žádný souboj. Dávají balon rychle od nohy, je hodně kvalitních a rychlých přihrávek,“ kvituje Václav Němeček.

„Malinko jsme ubrali plyn a nechali Slavii proklouznout, což je škoda. Ale myslím, že se to brzy zase otočí. Je třeba hrát opravdu každý zápas naplno, body sbírat poctivě a nenechávat to až na poslední část sezony. Bylo by skvělé titul obhájit. První po dlouhé době je krásný, pořádně jsme ho oslavili. Ale důležité je dělat tituly dál,“ přeje si Němeček.