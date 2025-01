Spása defenzivy? Obranu Sparty bude mít pod palcem nový muž

Osmatřicetiletý Vávra působí ve Spartě od léta 2023. Dosud se v roli development kouče staral o jednotlivce. Co to znamená?

Zjednodušeně se dá říci, že odhalil jejich nedostatky a staral se o to, aby na nich zapracovali. Na technických i taktických.

Před startem přípravy došlo k ukončení spolupráce s asistentem 𝐉𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦 𝐀𝐬𝐤𝐨𝐮𝐞𝐦 🇩🇰 Na jeho pozici se posune Michal Vávra. Děkujeme za odvedenou práci a přejeme hodně štěstí do budoucna, Jensi! 🤝 #acsparta ➡️ https://t.co/xMEld1hdCP pic.twitter.com/aGFtOGFXKB

Během roku a půl ve funkci přesvědčil natolik, že si vysloužil posun na místo Askoua, který měl dosud defenzivu pod palcem. Takže bude zodpovědný i za to, aby fungovala obranná činnost. Jež oproti minulým ročníkům zaostávala za standardem, který si Sparta sama nastolila.

„Pracoval vážně tvrdě, svými znalostmi nám hodně pomohl v dvojzápase s Malmö,“ chválil hlavní trenér Lars Friis. „Děkujeme mu za snahu a profesionalismus, je to skvělý chlap. Ale víme, že jednou z příčin nepovedeného podzimu byla defenziva,“ doplnil Rosický.

„Rozvíjel se přesně do role, kterou nyní dostane. Má perfektně načtený náš herní styl. Když za ním přijdete s prosbou o řešení, on už ho má v hlavě. Je to puntičkář,“ chválil Friis.