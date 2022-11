Špatná zpráva pro Plzeň! Baník nebude mít šanci, Slavia vyhraje šlágr, tuší expert

Když má okomentovat, jakou změnu pod novým koučem v podání Baníku vidí, nemá Uhrin moc co nabídnout. „Je tam víc nadšení. Ale chyby dělají pořád, jen nedostávají branky. Nejspíš hráči byli pod tlakem, po změně trenéra říkal Michal Frydrych, že se zlepšila atmosféra v kabině. Ale to jde vždycky, když se začne dařit," dodává Uhrin s tím, že byl možná Pavel Vrba na hráče více náročný, než byli schopní unést.

Co tedy čeká od Baníku Ostrava pod vedením Pavla Hapala v pražském Edenu? V čem by mohli hosté Slavii pozlobit? „Z centrů do vápna, tam je Almási silný. Baník má dobré standardky, kde vyniká Frydrych. Ten je lepší do útoku než v obraně," upozorňuje v pořadu Přímák Dušan Uhrin mladší. „Slavia se proto bude snažit, aby se Ostrava k ofenzivním snahám takřka nedostala. Nedomnívám se, že bude mít Baník moc šancí."