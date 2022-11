PŘÍMÁK: Sora bych zabalil s mašlí a poslal zájemci za 10 milionů

Problém týmu kouče Jindřicha Trpišovského vidí mimo jiné v útoku. „Myslím, že jim chybí útočník, který by střílel branky," soudí host Přímáku. Za zmínku jistě stojí, že vršovický celek mohl na pohárovou soupisku zapsat kanonýra Václava Jurečku, nicméně nakonec upřednostnil jiné hráče. „Určitě bych zapsal víc útočníků... Sor je v poslední době v podstatě nulový," říká ostře Uhrin.

Sešívaní měli v Konferenční lize dostatek šancí na to, aby vyhrávali častěji, o to větším zklamáním je, že jejich evropské působení končí už na podzim. „Každé utkání se opakovala ta samá situace, soupeř zalezl do pokutového území a věděl, jak na Slavii hrát," pokračuje syn někdejšího reprezentačního kouče.