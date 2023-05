Speciální den pro Sadílka, slavil venku a doma zároveň. Teď se Spartou vyhlíží Evropu

„Je to nádherné, hodně lidí mi připomínalo, že mám narozeniny, hrajeme v Hradišti a ještě můžeme slavit titul. Je to naprosto skvělé, vždy jsem si přál zažít něco takového. Minulý rok pohár se Slováckem, teď liga se Spartou. Pořádně si to užijeme," shrnul pro O2 TV Sport Sadílek v pár větách poslední měsíce.