PŘÍMÁK: Zasloužený titul Sparty, míní Rajnoch. Křetínského přešlap v kabině sudích se s týmem potáhne

Kritici jistě namítnou, že v řadě utkání nebylo představení borců v rudých dresech podívanou pro fajnšmekry, jenže body na kontě Priskeho týmu přibývaly. „Hra nebyla ideální, pomohlo určitě to, že trenér zahodil své ego, vystoupil ze své komfortní zóny a změnil rozestavení," všímá si Rajnoch.

Redaktor Sport.cz Jiří Lizec přiznává, že když po podzimu ztráceli Letenští na vedoucí Plzeň sedm bodů, tak ho nenapadlo, že se titul bude stěhovat na Letnou. „U Sparty se dalo čekat, že to bude lepší, ale myslel jsem, že titul udělá Slavia," připouští svůj omyl novinář.

Jako důležitý moment považuje i to, že vedení Sparta podrželo trenéra Priskeho v době, kdy to výsledkově drhlo. „Pořád říkal, že je s týmem na správné cestě, ale fanouškům už to jistě lezlo krkem. A v Česku je běžnou praxí, že se v takové chvíli mění trenér. Ale vedení Priskeho podrželo," zdůrazní Lizec.