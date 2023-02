Spíš hokej než fotbal, řekl Sejk. S bilancí 2+1 už piluje formu na mistrovství

Jak těžké bylo na takovém terénu hrát?

Už při rozcvičce jsem si říkal, že na tak těžkém hřišti jsem ještě asi nehrál. A pak tomu nepomohl sníh, hřiště to určitě nebylo... V takových podmínkách je těžké hrát. Důležité je, že jsme to i tak zvládli. Pro oba týmy to bylo stejné, nikdo se nemůže na nic vymlouvat.

Gooooool!!! V 83. minutě dává svůj druhý gól Václav Sejk a vedeme 4:1! #vprvnilinii #FKJTEP pic.twitter.com/PdgL5loHwy — FK Jablonec (@FKJablonec) February 26, 2023

Nepřišlo vám to skoro až jako jiný sport?

Taky jsem o poločase říkal, že to vypadá spíš jako v hokeji, jen bez rukavic a hokejek... Ale asi to k tomu v tomhle počasí a ročním období patří. Bohužel. Ale i tohle je fotbal a dnes to bylo obrovsky důležitá výhra. Po výkonu na Spartě, který se nám úplně nepovedl, jsme potřebovali navázat na ten v Ostravě. A povedlo se, i když o fotbale to opravdu asi moc nebylo. Byl to boj a ten jsme úspěšně zvládli za tři body.

Když jste nahrál na třetí branku Chramostovi, málem ho ve stoprocentní šanci zradil právě těžký terén. Nezatrnulo vám trochu, že nedá?

Strach jsem trošku měl, hrozilo, že se může stát něco, co nikdo nechtěl. Ale dal to a jsem rád, že se mu to povedlo. Bylo to trošku úsměvný, ale myslím, že za normálních okolností by proměnil s přehledem a úplně v pohodě do prázdný.

I proto jste čtvrtý gól vyřešil raději lobem než kličkou?

Šel jsem sám na gólmana a viděl jsem, že je venku. Na tomhle terénu je těžký vymýšlet nějakou kličku kolem něj, abych nezakopl... Takže jsem ho prostě dloubnul.

Důležité body zůstaly doma! Václav Sejk si připsal dva góly a asistenci, Jan Chramosta gól plus áčko a Matěj Polidar se také zapsal mezi střelce. Více v reportu ze zápasu. #vprvnilinii #FKJTEPhttps://t.co/ejror1eUGr — FK Jablonec (@FKJablonec) February 26, 2023

Minulé kolo proti Spartě jste s Polidarem kvůli dohodě klubů chyběli, s Teplicemi jste byli u všech gólů Jablonce. Byli jste po nucené pauze správně nabuzení?

Nekoukáme se na to, kdo je ze Sparty, všichni teď hrajeme za Jablonec. Bylo dané, že jsme nemohli hrát na Spartě, všichni o těch podmínkách víme a připravovali jsme se na to. Ale o to víc hladoví jsme asi teď byli. Zápas se povedl celému týmu a celý tým bere tři body.

V Teplicích jste před rokem hrál, nakolik pro vás šlo o specifický zápas?

Na podzim jsme tam prohráli, takže to pro mě bylo docela těžký. Specifický byl, ale nějaká větší motivace než při jiném ligovém utkání tam asi nebyla. Spíš mě motivovalo, že jde o všechno.

Horňákovy děti v lize, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Před rokem jste si za jarní cíl vytyčil vstřelit alespoň tři góly, dal jste čtyři. Kolik jich máte v plánu letos? Na jaře jste si připsal už třetí zásah.