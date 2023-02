Obavy o zápas v Jablonci, Orel meteorologem. Trpí všichni, připustil rozhodčí

Ani o pauze však ještě nebylo jisté, že se zápas dohraje. Arbitři v kabině dokonce kontrolovali aktuální předpověď počasí. „Pokud by hrozilo nebezpečí sněhové vánice na delší dobu, mohlo by to z nějaké části rozhodovat o tom, jestli v utkání pokračovat či nikoliv," připustil Orel a na otázku o vhodnosti hrát fotbal v takovém počasí odpověděl: „Pokud se hraje v těchto podmínkách, asi to není ideální, ale to není otázka, se kterou bych mohl cokoliv dělat. Osobně si myslím, že trpí úplně všichni. Hráči, diváci i rozhodčí," dodal.