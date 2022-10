Spolupráce s Ashworthem ve Spartě? Nejlepší zkušenost, chválí trenér

„Snažím se, abych tam furt nechal selský rozum, do určité míry i to, co člověk cítí, že to jsou prostě hráči, lidi, a nejenom data... Ano, data jsou skvělá, ale musejí se fakt hodně vybírat, aby to furt zůstalo, že to je hra jedenácti chlapů nebo holek," vysvětluje Saňák, který s oblibou užívá termíny „počítačoví trenéři" nebo „laptopoví trenéři", jimiž označuje ty kolegy, kteří až příliš lpí na datech.