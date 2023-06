Spor o Traorého, který jde do Plzně: Jablonec měl vycouvat z dohody, Pelta se brání, reaguje i Tvrdík

Záložník, který navlékal červenobílý dres pět let, však chce ještě rok v lize hrát. A začal hledat klub, kde by se uchytil. Slavia ho nejprve nabídla Mladé Boleslavi, se kterou dlouhodobě čile obchoduje, a Baníku Ostrava v rámci kompenzace za útočníka Muhameda Tijaniho. Oba kluby odmítly.

O tomhle věděl i Traoré a nechtěl jít do rizika. Chtěl dostat peníze předem. Podle informací Sport.cz s tím měl Pelta souhlasit, nakonec měl ale takový scénář odmítnout. „Není to pravda, byl jsem připravený peníze hráči zaplatit. Byli jsme domluvení, měli jsme před startem přípravy domluvenou večeři v Mladé Boleslavi, abychom se víc poznali. Ještě v pátek to platilo. Ale během víkendu mi jeho agent volal, že má na něj i jiné nabídky a že se rozmyslel jinak. Traoré nedodržel ústní dohodu, kterou jsme měli v průběhu jeho dovolené," prohlásil Pelta pro Sport.cz.