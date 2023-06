Fotbalisté Slavie odcestovali na první soustředění bez Traorého a Ewertona

Traoré působil ve Slavii od září 2018 a získal s ní tři ligové tituly. V poslední době už ale čtyřiatřicetiletý defenzivní záložník z Pobřeží slonoviny nenastupoval pravidelně. Podle klubového webu vedení dokončuje jednání o jeho odchodu do jiného týmu, po hráčské kariéře by ale mohl ve Slavii působit v jiné roli.

Úřadující vicemistr odjel na kondiční soustředění do Rakouska bez reprezentantů včetně dosud jediné letní posily útočníka Mojmíra Chytila. Pražané podle médií usilují o několik dalších hráčů v čele s norským záložníkem Conradem Wallemem, příchod žádného z nich ale zatím nepotvrdili.

V Rakousku se na prvním kempu bude připravovat 19 hráčů do pole a pět brankářů. Červenobílí budou v Aigenu trénovat do příští neděle, poté stráví týden v Praze a 1. července zamíří do Rakouska podruhé na herní soustředění.