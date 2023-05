Sporné situace občas na vítězství zanechají škraloup, přiznal kapitán Sparty Pavelka

Jak jste viděl penaltové situace?

Ještě jsem je neviděl z opakovaček, ale za mě první byla jednoznačná a druhou jsem vůbec neviděl. Přiznám se, že tam jsem byl trochu překvapený, že se něco řeší. Ale nevím, musím se na to podívat v klidu.

📺 MABIL | „Nervy jsem před penaltami neměl. Pracujeme opravdu tvrdě a když ten moment přišel, prostě jsem jenom věděl, kam to pošlu. To nejdůležitější jsou ale tři body, protože bojujeme o titul.“ Awer Mabil po vítězství a dvou vstřelených gólech ⚽️⚽️ #acsparta ➡️… pic.twitter.com/6B7ULBls55 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) April 30, 2023

Takže vás taky překvapila?

Překvapila mě z toho pohledu, že jsem vůbec neviděl, co se děje za mnou. Viděl jsem ležet Wiesnera, který mi říkal, že ho tam někdo sestřelil. Takže jsem se šel zeptat pana rozhodčího, jak to vypadá. A on mi řekl, že to bude přezkoumávat. To je celé, co jsem na této situaci mohl řešit. A vyhodnotil to takhle, pro nás to byl samozřejmě šťastný moment.

Mabil patřil mezi hráče určené na penaltu?

Z prvních čtyř pěti hráčů určených na penaltu nebyl na hřišti ani jeden. A Awer si v té situaci věřil nejvíc, pak bych byl na řadě asi já, protože Kuchtič nechtěl, jelikož první faul byl na něj. Ale Awer byl neoblomný a byl přesvědčený, že to dá. Takže klobouk dolů před ním, že to takhle zvládnul.

Opět se řeší hlavně penalty, nejste z toho jako hráč už otrávený?

To jste mi vzal trochu z pusy... Jednoznačně, tvoříme tady něco, nějaký hlavní produkt českého fotbalu. Fotbal by měl samozřejmě vzbuzovat emoce, ale myslím, že poslední dobou se hlavně řeší sporné situace, což je samozřejmě škoda pro všechny. Pro celý fotbal a občas to zanechá na vítězství škraloup. Ale to my neovlivníme. Soustředíme se na fotbal a bylo by super, kdyby se řešil opravdu jen fotbal, a ne každý víkend nějaká sporná situace.

📹 PRISKE | „V závěru jsme znovu ukázali, že máme dobrou mentalitu. Hnali jsme se za vítězstvím, což je jeden z důvodů, proč jsem opravdu rád, že jsem tohohle klubu součástí.“ Trenér Sparty Brian Priske po výhře nad Libercem. #acsparta ➡️ https://t.co/UXXtSytFsf pic.twitter.com/Bw2IyAsszW — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) April 30, 2023

Máte tři body, ale herně asi zápas nebyl podle vašich představ. Sedí to?

Souhlasím, ale jsou to tři body a příští týden se už nikdo nebude ptát, jakým výkonem byly získané. Chtěli jsme se dostat na první místo, což se nám povedlo. Měli jsme dnes nějaké absence, což bylo těžké. Všichni vnímáme, že výkon nebyl ideální, ale tři body jsou tři body.

Vyhráli jste základní část, jak velkou vzpruhou je první místo před nadstavbou?

Doufám, že velkou. I pro nadcházející středeční utkání. Je to velká vzpruha, byl to náš jasný minicíl na naší celkové letošní cestě. A je to první úspěšný záchytný bod, který jsme zvládli. Doufám, že výhody domácího prostředí v zápasech, na které jsme cítili, využijeme.

Je povzbuzující i fakt, že jste zvítězili i bez několika opor?