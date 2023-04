Pokud bude Sparta kopat vždy v závěrečných minutách penaltu, má velkou šanci na titul, rýpl si Kozel

Začneme tedy zhodnocením první části.

Do devadesáté asi můžu být s výkonem spokojený. Chtěli jsme hrát poctivě do defenzivy, taktické záměry se nám dařilo plnit a dostali jsme se poměrně lacino do vedení. Prvních 15 minut jsme ještě nehráli tak dobře na míči, hodně jsme kazili. Ale gól nám pomohl a od té chvíle jsme hráli dobře směrem dopředu a byli jsme nebezpeční i ve druhém poločase. Rozhodujícím momentem byly neproměněné šance, břevno Rondiče a Mikulova hlavička. Asi by bylo rozhodující, kdybychom odskočili na 2:0. Sparta byla víc na míči, ale to jsme věděli, že to tak bude. Nevybavuju si však krom nějakých závěrů a proletěných centrů nějakou loženou šanci.

⏱90' | #LIBACS | 1:3 Zápas bohužel končí naší prohrou, ale za předvedený výkon se kluci určitě stydět nemusí. Stydět by se měl někdo jiný… Děkujeme za podporu! #FCSL Report:https://t.co/stDAc6m5us pic.twitter.com/EyGYHJ6goX — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) April 30, 2023

Co říkáte na závěr utkání?

Bohužel v 90. minutě jsme zaspali balon za obranu, kdy se tam Kuchta dostal. Využil své zkušenosti a chytrosti k tomu, aby získal pro soupeře penaltu, ze které vyrovnal. A pak jsme hráli o deseti. Mysleli jsme si, že se řeší červená karta pro soupeře, a místo toho byla druhá penalta. To už bych ani komentovat nechtěl a Sparta zápas v závěru otočila.

Ani jedna penalta se podle vás kopat neměla?

Dobře, okomentuju je. Udělali jsme tam nějakou chybu, Kuchta se dostal za obranu. Myslím, že Ndefe nefauloval. Nicméně jde o takové ošemetné situace, kdy útočník je před obráncem a využije toho. A pak paní Adámková něco najde na videu a vymyslí si druhou penaltu. Ano, nějaký kontakt tam byl, ale míč už byl pryč. Pořád slyšíme, že do toho má VAR nějakým způsobem vstoupit v momentě, kdy je nějaká stoprocentní chyba. A takových soubojů je v utkáních a šestnáctkách tolik, že si vždy něco najdete.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Kuchta ze Sparty Praha padá po zákroku Gigliho Ndefe ze Slovanu Liberec.

Před druhou penaltou se zdálo, že VAR řeší zákrok Vydry na Mészárose. Co jste si myslel vy?

My jsme si to mysleli taky. O to nepříjemnější zjištění to pro nás bylo.

Kdy a jak jste se dozvěděl, že tomu je jinak?

Řekl nám to pomezní rozhodčí, že už se řeší něco jiného, než co si myslíme. Vůbec jsme nevěděli za co. Nikde to tam vidět není. Asi k tomu není víc co říct. Je to krutý...

Foto: Radek R. Kaša Trenér Liberce Luboš Kozel během utkání Tipsport Malta Cupu s Tirolem.

Cítíte ze závěru zápasu pachuť?

Jo.

Jaký na vás dělá konec základní části dojem, když se po každém kole řeší sporné pokutové kopy?

Nelíbí se mi to. Furt slyšíme něco o osvětě a že to chceme dělat jinak. A pak vidím situace, jak jsou posuzované a v čí prospěch jsou posuzované. Nějakou razantní změnu nevidím. Sportovní stránka nám však nesmí zapadnout. Hráčům jsem dnes poděkoval, protože si myslím, že jsme podali fakt dobrý výkon, který byl devalvován chybou, kterou jsme v závěru udělali. Dali jsme soupeři šanci, ale myslím, že kdyby to skončilo 1:1, bylo by to zasloužené. Bohužel se tak nestalo, protože do toho vstoupil nějaký další faktor. Byl bych rád, aby se opravdu rozhodovalo na hřišti. Před utkáním jsem rozhodčímu říkal, když jsme se potkali, ať se mu daří, ať utkání rozhodnou hráči. Říkal mi, že se o to bude snažit... Ale vím, že je v tom trochu nevinně, protože mu někdo řekl, že tam něco je.

Sparta vyhrála základní část. Má podle vás na to získat po devíti letech titul?