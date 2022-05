Srovnání finalistů? Úspěšné Slovácko před pohárem vystrašilo zklamanou Spartu

Fotogalerie +19

Vydařená generálka. Fotbalistům Slovácka se povedl v domácím zápase s Ostravou velký obrat. V poločase prohrávali 0:1, ale díky hattricku střídajícího Václava Jurečky nakonec utkání otočili a vítězstvím 3:1 se naladili na středeční finále MOL Cupu se Spartou v Uherském Hradišti.

„Pro nás je to směrem k pohárovému finále obrovská vzpruha. Bude to velký zápas, pro mě asi životní. Hrajeme doma, a bude zřejmě vyprodáno. Uděláme maximum, abychom utkání před našimi fandy zvládli. V evropských pohárech už jsme díky jisté čtvrté příčce v lize, ale po vítězství v MOL Cupu bychom měli vstupní pozici do Evropy výhodnější," uvědomuje si Jurečka.

Prozradil, že ho momentálně trápí nějaká viróza. „Trochu kašlu, mám asi rýmu. Musím se dát do středy dohromady, aby mě v tak důležitém duelu nic neomezovalo," plánuje.

Naopak Sparta proti Votrokům předvedla svůj nejhorší jarní výkon na domácím hřišti.

„Jsem smutný a zklamaný, zápas nám nevyšel. Před finále poháru neukázal vůbec nic, spíš nám zamotal hlavu," běduje trenér Pavel Vrba.

Těsně před výkopem navíc kvůli problému se svalem přišel o Hložka a musí se modlit, aby největší hvězda týmu byla do středy fit. „Při rozcvičce Adam cítil problémy. Nechtěli jsme jít do rizika, že by se jeho stav zhoršil. Uděláme vše, aby se uzdravil, pro naši ofenzivu je klíčový," ví Vrba, že bez Hložka je Sparta poloviční.

Kouč Slovácka Martin Svědík očekává, že vydařený druhý poločas v zápase s Baníkem jeho týmu před důležitou pohárovou bitvou hodně pomůže psychicky. „Stejně jako v předchozím ligovém kole v Plzni nám ale nevyšel začátek utkání. Kvůli tomu jsem naštvaný, byť si cením, že mužstvo dokázalo na nepříznivě se vyvíjející průběh střetnutí reagovat. Ve středu se ale nesmí nic podobného opakovat. Proti Spartě by se nám to nemuselo vyplatit. Musíme v pohárovém finále navázat na to, co jsme předváděli ve druhém poločase s Baníkem," má jasno.

Že už má Slovácko jistou účast v Konferenční lize, a ve finále MOL Cupu se bude dokonce rvát o prestižnější Evropskou ligu, považuje trenér za vynikající úspěch. „Pro tak malé město jako je Uherské Hradiště je to něco neskutečného. A my jsme to dokázali už druhou sezonu po sobě," těší Svědíka.

Tady je další kontrast. Na Spartu doléhá krach v bitvě o titul. „Věřili jsme, že nad Hradcem vyhrajeme a zase se dotáhneme na špici, protože Slavii a Plzeň čeká vzájemný zápas. Nedokázali jsme stáhnout špičku ještě víc, jak bychom si před posledními zápasy představovali," lituje Vrba.