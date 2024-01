Staněk? Největší možná kvalita, kterou trh nabízí, říká Trpišovský. Ihattaren shazuje kila

Zápolení o místo v sestavě začalo. Sešívaní startují přípravný proces na jarní část sezony s pětatřiceti hráči, byť třeba u křídelníka Ewertona je šance na setrvání v kádru velice nízká. Velkým tématem budou brankáři; pozicí jedničky, kterou velkou většinu podzimu zastával Aleš Mandous, zatřese příchod Staňka. „Na tomhle postu teď máme velkou konkurenci, ale hlavně velkou kvalitu. Věřím, že bude z čeho vybírat,“ podotkl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Ondřej Kolář by se měl i vzhledem ke svému zdravotnímu stavu přesunout do role mentora.

„Všichni vědí, co je Jindřich Staněk za brankáře, co za sebou má. Je to reprezentant se zkušenostmi z národního týmu i Ligy mistrů. Objevila se možnost ho získat. Jednání nebyla jednoduchá, ale dotáhla se do konce. My jsme potřebovali rozšířit brankářský tým o hotového brankáře, což se povedlo v největší možné kvalitě, kterou český trh nabízí. Velký přestup nejenom pro Slavii, ale i pro český fotbal. Pevně věříme, že naváže na to, co předváděl v posledních sezonách v lize, v pohárech a v reprezentaci,“ uvedl Trpišovský, který přiznal, že o rodáka ze Strakonic sešívaní už v minulosti usilovali, když působil ještě v Českých Budějovicích.

V úvodu se budou sešívaní připravovat v domácích podmínkách, ve čtvrtek čeká tým Jindřicha Trpišovského odlet do Portugalska.



Obchod spojený se Staňkem bude v českém prostředí během tohoto přestupového okna těžko něco přebíjet. Za sedmadvacetiletého gólmana putovali do Viktorie záložníci Matěj Valenta a Lukáš Červ, plus Slavia doplácela podle informací Sport.cz zhruba 12,5 milionu korun.

Foto: Martin Malý/SK Slavia Praha Brankáři Slavie na prvním tréninku během zimní přípravy

Zmrzlý se může prosadit na více pozicích, jeho využití se nabízí na levém kraji obrany, stoperském postu, případně i ve středu zálohy. „V probíhající sezoně vyspěl, rozkvetl herně i mentálně. Dlouhodobě jsme sháněli levonohého hráče v ideálním věku, který je schopný hrát na více postech. Věříme, že je připravený na posun do Slavie. Lákala mě jeho univerzálnost, v Olomouci nastupoval na kraji a ve stoperské trojici, a je použitelný i ve středu hřiště, kde hrál v mládežnických kategoriích. Je to komplexní hráč s dobrou střelou, v poslední době silově vyspěl, má dobré osobní souboje,“ vyjmenoval hlavní stratég plusy akvizice ze Sigmy.

Brzy by měl být oznámen ještě příchod mladého levého obránce či záložníka El Hadjiho Malicka Dioufa z norského Tromsö, dokončují se formality. „Za poslední roky poprvé nikdo ještě neodešel, což je pozitivní novinka,“ pochvaloval si Trpišovský.

Sešívaní začínají přípravu v domácích podmínkách, kde vydrží do čtvrtka, kdy se přesunou na soustředění do Portugalska. Tam budou do 28. ledna. Jarní část české ligy rozehraje Slavia v neděli 11. února doma proti Jablonci. Stoper Aiham Ousou, jenž se vrací z hostování v Häckenu, se chystá se Sýrií na Asijský pohár. Záložník Petr Ševčík je nemocný, obránce či záložník Lukáš Masopust má jisté úlevy, což je následek jeho svalového zranění z konce podzimu.

Na soupisce pro přípravu figuruje i nizozemský ofenzivní záložník Mohamed Ihattaren. Hráč s obrovským potenciálem, ale i problematickou minulostí dělá pozvolné kroky vpřed. Je těžké odhadnout, kdy bude plnohodnotným členem kádru. Brzy to nebude.