Staněk proti Bayernu? Stav je lepší, je to na něm, prozrazuje Bílek. Těší ho ofenzivní obránci

Jsem rád, že se prosadili i hráči z defenzívy. Navíc potěší každá nula vzadu, je to dobré pro celý tým.

Boleslav jsme nepustili do výrazných šancí, ale měli útoky, které byly velmi dobře rozeběhnuté. Defenzíva je vyřešila dobře, Tijani naskočil v pohodě a potvrdil, že může také hrát v základu. Čekal na šanci, teď ji dostal a uvidíme.

Pro Tomáše Chorého na hrotu je dobré, když má vedle sebe druhého útočníka, jenže tím zase odkrýváme střed hřiště. Chtěli jsme mít v pokutovém území sílu a nemyslím, že by Bassey hrál špatně. Ale chtěli jsme pokrýt právě střed pole, kam se posunul Vlkanova. A Mosquera hru vždy oživí.

Jak to vypadá před středeční odvetou s Bayernem s Jindřichem Staňkem nebo Lukášem Hejdou?

Zdravotní stav Jindry Staňka je lepší a lepší, ale on sám s lékaři se rozhodne, zda naskočí. Hejda má koňara, lepší se to a uvidíme, jaká situace bude za několik dnů. U Honzy Klimenta nepočítám, že by ve středu nastoupil od začátku. Věřím ale, že nás po pauze v ofenzívě ještě posune, začátek sezony chytnul ve velmi dobré formě. Pak ještě Jan Sýkora, u kterého podle mých zpráv platí, že bude pryč celý podzim.