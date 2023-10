Staněk v bezvědomí! Gólman Plzně po srážce nereagoval, je v nemocnici. Krve by se ve mně nedořezal, smutní Koubek

Padl pod nohy pronikajícímu jabloneckému Drchalovi, po srážce s ním upadl do bezvědomí. Doosan Arénu zasáhlo několikavteřinové ticho z obav o brankáře Jindřicha Staňka. Jednička fotbalové Viktorie byla po několikaminutovém ošetření odvezena do sanitky a následně transportována do nemocnice.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Zraněného brankáře Jindřicha Staňka z Plzně muselo z trávníku odvézt vozítko záchranářů.

Článek „Jak mi v té chvíli mohlo být? Krve by se ve mně nedořezal. Je to už podruhé během měsíce, věřím, že to nebude vážné,“ řekl trenér Miroslav Koubek po nedělním ligovém utkání, které jeho tým vyhrál 3:2. „Byl jsem u něj první, když jsem ho viděl, bylo mi špatně. Jindra nereagoval. Nevěděl jsem, co dělat, naštěstí neměl zapadlý jazyk. Volali jsme doktory, nevypadalo to dobře. Jindra má už druhé zranění hlavy, držíme mu palce. Výhra je pro něj,“ doplnil obránce Václav Jemelka. Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Zraněný brankář Jindřich Staněk z Plzně zůstal po střetu s jabloneckým soupeřem ležet na zemi, zasahovat musel lékař. Staněk v 73. minutě za stavu 3:2 vyběhl na pas za obranu, u míče byl o malinko dřív než Drchal, který se brankáři už nestihl vyhnout a zasáhl ho v pádu nohou do krku. Ke Staňkovi se okamžitě seběhli spoluhráči a lékaři s fyzioterapeutem. Ti vzápětí vyslali jasné gesto zdravotníkům, aby pro Staňka okamžitě přijeli. Domácí jednička byla poté transportována do fakultní nemocnice. Staněk tak v krátkém čase nedochytal druhý zápas. V nedávném domácím utkání s Pardubicemi musel střídat v 16. minutě, kdy ho nechtěně zasáhl v pádu nohou do hlavy spoluhráč Sampson Dweh. V následném šlágru na Spartě už stál znovu mezi tyčemi. Tentokrát však může být pauza mnohem delší.. FORTUNA:LIGA Plzeň je po obratu znovu třetí